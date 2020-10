Lazio, Tare: "A primo impatto girone molto buono. Possiamo giocarcela contro tutti"

vedi letture

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato alla radio ufficiale del club biancoceleste: "A primo impatto il girone è molto buono, la nostra squadra se la può giocare con tutte anche se sono molto esperte in questa competizione".

Il Dortmund è una grande squadra. Immobile tornerà da ex.

"Penso che sia una squadra molto esperta, soprattutto negli ultimi anni stanno facendo bene con il nuovo allenatore. Giocano un calcio molto offensivo e danno spettacolo in queste competizioni".

Il calendario sarà determinante?

"Penso di sì. L'importante però è farci trovare pronti, poi affronteremo le partite con la giusta cattiveria. Ieri contro l'Atalanta abbiamo visto quale sarà il livello della Champions. Serve grande responsabilità, dobbiamo vestire la nostra maglia con grande orgoglio".

Come giocare in Champions?

"Questa è un'esperienza unica e la nostra squadra potrà crescere. Servirà tanto entusiasmo, questa competizione ci darà tanto".

Cosa pensa dello Zenit?

"Lo Zenit è una classica squadra russa, molto fisica. Il brasiliano Malcom è un giocatore che fa la differneza. Dzyuba è un bel centravanti, ma sul mercato hanno avuto un po' di difficoltà. Hanno esperienza in questa competizione".

Come valuta il Brugge?

"È una squadra che gioca un calcio piacevole e offensivo, hanno giocatori interessanti con centrocampisti che fanno gol e assist. Partecipano ogni anno alla Champions League e diranno la loro in questo girone".

La Lazio come può affacciarsi alla Champions League?

"L'Atalanta ci ha dimostrato che l'esperienza non conta al 100%, quando il gruppo è unito e l'identità è chiara si può arrivare fino in fondo. Seguiremo l'esempio dei nerazzurri, non abbiamo tanti giocatori che hanno giocato in Champions ma non è fondamentale. La sosta ci servirà".