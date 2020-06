Lazio, Tare: "Adryelson? Non lo conosco, mai trattato. Inseguiamo il nostro sogno"

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche di Adryelson, difensore accostato ai biancocelesti: "Non lo conosco e non l'ho mai trattato. Non sarà un'opportunità con noi. Cerchiamo giocatori nei reparti dove pensiamo ci sia più necessità. Abbiamo preso Escalante dall'Eibar e ci servirà molto, ha le caratteristiche giuste per giocare nella nostra squadra. Aspettiamo e poi cercheremo di fare le mosse giuste. Si parla tanto di calciomercato ma è una cosa pericolosa, vogliamo pensare al finale di campionato, abbiamo un appuntamento con la storia. Fino alla fine della Serie A vogliamo inseguire il nostro sogno".

