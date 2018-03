Lazio, Tare: "Auguro il meglio a De Vrij. Sostituto? Ancora non c'è"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di SuperSport della vittoria della Lazio a Kiev e della vicenda del mancato rinnovo di De Vrij. Queste le due dichiarazioni, riportate da lalaziosiamonoi: "La Dinamo Kiev a Roma ha fatto un ottimo match sotto tutti gli aspetti, ma noi non avevamo dato il meglio. A Kiev sapevamo che potevamo soltanto vincere, quindi abbiamo fatto una grande prestazione, raggiungendo una meritata qualificazione".

Non è meglio scegliere una competizione su cui concentrare tutte le forze?

"La Lazio ha la squadra per affrontare tutte le competizioni. Dispiace l’eliminazione dalla Coppa Italia, in campionato siamo sulla strada giusta, al momento saremmo in Champions League e 3 delle prossime 4 partite le abbiamo in casa. Per quanto riguarda l’Europa League bisogna avere molta fortuna: speriamo di andare ancora avanti in questa competizione".

De Vrij la Lazio. Ha già trovato il suo successore?

"De Vrij è un calciatore che lascerà la squadra, il calcio è così e gli auguriamo il meglio nel club dove andrà a fine stagione. Non ho ancora trovato il suo successore, ma lavoreremo per trovare un nome alla sua altezza".

Quando arriverà il momento in cui la Lazio non cederà più giocatori e cercherà di vincere trofei?

"I giocatori lasciano Real Madrid e Barcellona e non meno della Lazio. Le cessioni esistono nel calcio, portano enormi redditi economici e fanno parte del processo di crescita del nostro club. È normale voler vincere nello sport, ma ora dobbiamo pensare solo alla prossima partita contro il Bologna in campionato. In Europa League sarà difficile ma ci sono molti esempi, come il Braga di qualche anno fa, che pur essendo una piccola squadra è arrivato fino in fondo. Perché non fare anche noi una cosa del genere?".