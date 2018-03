Lazio, Tare: "Campionato falsato. Ci mancano 12 punti"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport tornando sui torti arbitrali denunciati dal club biancoceleste: "Il VAR ci ha tolto come minimo 12 punti, ma anche con 6 saremmo già quasi in Champions. Il campionato è stato totalmente falsato e non c'è buiona fede. Colpire Lotito? Vi siete già detti tutto da soli. La squadra fatica a parlare di tattica, questo non sembra più calcio. La Lazio viene colpita quando riesce a salire in altro, come domanica: su immobile era doppio rigore mentre per Guida simula".