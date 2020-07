Lazio, Tare cerca rinforzi per l'attacco: chiesto Borja Mayoral al Real Madrid

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, la Lazio avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid per Borja Mayoral. In prestito al Levante, dove è andato in gol anche oggi, il club di Claudio Lotito avrebbe chiesto il giocatore ai Blancos per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi.