© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Messaggero, nella sua edizione di oggi, parla del mercato in entrata della Lazio e della volontà del ds Tare di regalare un attaccante torre al suo allenatore Inzaghi. Il dirigente laziale starebbe guardando ancora a Ferrara, visti i buoni rapporti con la SPAL dopo l'affare Lazzari-Murgia. Piace Andrea Petagna, valutato però non poco dagli estensi, che chiedono 20 milioni. Un nome interessante in questa ottica potrebbe essere quello di Fernando Llorente, da quindici giorni tra gli svincolati di lusso, dopo la conclusione del suo contratto con il Tottenham. Una terza pista porta a Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit da tempo pallino del ds.