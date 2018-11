Lazio, Tare: "Ci manca qualcosa rispetto all'anno scorso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Dazn, prima della gara contro la SPAL, parla il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare: "Non manca solo Milinkovic-Savic, manca qualcosa in più rispetto all'anno scorso, ma c'è da dire che siamo messi bene sia in campionato che in Europa League. Sono fiducioso per il proseguimento della stagione".