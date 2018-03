Lazio, Tare: "De Vrij all'Inter? Ci sono buone possibilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"De Vrij all'Inter? Non so, mi auguro che possa dare tutto fino alla fine per la Lazio. È un professionista e lo farà. Ci sono buone possibilità che possa andare all'Inter. Il suo sostituto alla Lazio? Morto un Papa, se ne fa un altro. E' una regola nella vita". Così il ds della Lazio Igli Tare nel corso di una lunga intervista concessa a Sportitalia.