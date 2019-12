© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria in Supercoppa: "Abbiamo costruito un qualcosa tutti insieme. Uno da solo non può fare niente. È una vittoria di un grande gruppo, di un lavoro lungo diversi anni e spero che sarà l'inizio di un grande percorso - evidenzia Lalaziosianonoi.it -. Cresceremo passo dopo passo. Con il passare degli anni cresce l'esperienza. Quando sai che hai fatto un grande lavoro è una cosa che ti rende più fiducioso nel futuro e nei risultati. È un trofeo che voglio dedicare anche ai funghi che escono dopo la pioggia. Questa vittoria è anche per loro, per non salire solo quando si vince ma soprattutto quando si perde perché la squadra ha bisogno della sua gente specialmente in quei momenti. Più che maturo, questo è un gruppo favoloso. Merito di Inzaghi e dello staff che sanno leggere momenti negativi e positivi in maniera perdetta, questo fa la differenza nell'arco di una lunga stagione. Le aspettative crtscono e conta tantissimo lo spirito di gruppo e lo spirito di appartenenza. Grazie a tutti e forza Lazio!".