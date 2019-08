Fonte: dall'inviato a Montecarlo, Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

A Roma è già tempo di derby. Questo il pensiero del direttore sportivo della Lazio Igli Tare in merito alla prossima sfida contro la Roma: "Giallorossi più arrabbiati e con più voglia di vincere della Lazio? Chi ha detto che anche noi non avremo rabbia... è la prima in casa e poi il derby è il derby. Sarà una partita difficile, siamo all'inizio della stagione, la Roma ha cambiato tanto ma ha un allenatore preparato che sa mettere bene in campo la squadra. Non li sottovalutiamo, ma la vittoria di Genova ci può dare qualcosa in più. Noi favoriti? No, abbiamo giocato solo una partita. Noi vogliamo dare continuità e vincere più gare possibili, poi partire così bene sarebbe un bonus importante".