Lazio, Tare deve sfoltire la rosa: via Basta e Cataldi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Lazio il ds Igli Tare lavora anche per sfoltire la rosa a disposizione di mister Inzaghi. I soldi in cassa non mancano, ma si deve sfoltire l'organico e cercare di incassare qualche milione, con gli addii di Basta, Cataldi, più gli altri fuori rosa. Lo riporta Il Messaggero.