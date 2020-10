Lazio, Tare: "Dobbiamo dare ai nuovi il tempo di integrarsi, le qualità usciranno"

vedi letture

Nel corso del pre-partita di Lazio-Bologna, il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo essere più pazienti e dare ai nuovi il tempo di integrarsi, in mezzo a mille difficoltà che abbiamo incontrato in questo inizio. In molti non hanno ancora visto il campo: dobbiamo essere bravi ad aiutarli, poi penso che le qualità usciranno da sole".