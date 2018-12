Lazio, Tare: "Dobbiamo fare meglio, a gennaio almeno quattro cessioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta. "Dobbiamo scrivere la storia affrontando il Siviglia vedendo anche tutte le altre squadre, penso che non ci sono partite facile. Non sarà facile nemmeno per loro, la Lazio giocherà queste partite per passare il turno. Volevamo alzare le aspettative, adesso dobbiamo confrontarci con degli avversari che contano. Ci saranno dei giocatori che non trovano spazio, non è facile gestire questa rosa ampia perciò ci saranno movimenti di mercato per tre quattro giocatori in uscita e valuteremo in entrata. Dobbiamo pensare a noi stessi, ci sono tanti problemi che sono fondamentali perchè abbiamo avuto tanti giocatori chiave che hanno avuto dei piccoli infortuni che non ti fanno rendere come lo scorso anno. Le aspettative sono aumentate, vincendo la scorsa settimana potevamo essere quarti. Serve tanto equilibro, dobbiamo fare meglio. La squadra ha passato il girone di Europa League con due turni d'anticipo. Atalanta? E' un avversario che ti crea tanta pressione, sono state ricce di gol le sfide degli anni passati. Vincere stasera sarà un segnale importante".