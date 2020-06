Lazio, Tare: "Dobbiamo vincere per fare la guerra alla Juventus"

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro il Torino ai microfoni di Sky Sport:“Dobbiamo dare continuità, conta solo vincere, la squadra lo sa, siamo consapevoli che solo così possiamo fare la guerra alla Juventus”.

L'affare Kumbulla?

“Ci siamo incontrati con il Verona, Kumbulla ci interessa e può essere una pedina importante per i prossimi anni. E' un discorso da sviluppare, non pensavano di chiudere la trattativa già giovedì”.

Sono arrivate offerte per Milinkovic-Savic?

“Nessuna offerta. L'ho già detto i passato, l'importante è che i giocatori si sentano stimolati. Lui ha un contratto con noi, ma se ci sarà una proposta importante per lui e per noi la ascolteremo”.

Pronti per la Champions?

“Abbiamo dimostrato negli anni di saper tenere i giocatori forti, la squadra è di prospettiva. Siamo consapevoli che, qualora centrassimo la matematica qualificazione in Champions, la qualità si alzerà e dovremo essere bravi. Ci sederemo intorno a un tavolo con il mister, per il suo futuro e quello di alcune pedine importanti. La Lazio ora è un punto di arrivo, significa che siamo sulla buona strada”.