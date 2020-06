Lazio, Tare e i contratti al 30 giugno: "Già data deroga ai giocatori che resteranno in prestito"

"Non siamo una società che fa operazioni in prestito, la priorità è avere una squadra con giocatori di nostra proprietà per non andare in difficoltà". Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, parla così a Sky Sport soffermandosi anche sul tema del 30 giugno (termine ultimo di prestiti e contratti in scadenza): "Coloro che sono altrove in prestito in questo momento, abbiamo dato la deroga per restare dove sono fino al termine dei campionati. Sicuramente resteranno lì. Per quel che riguarda i rinnovi dobbiamo affrontare la cosa con priorità. Adesso che sappiamo la data di di quando ricomincerà il campionato ci possiamo organizzare. Risolveremo tutto".

