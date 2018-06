Lazio, Tare e il tesoretto del monte ingaggi: possono arrivare due top

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è pronta a dare il via al mercato in entrata e Igli Tare avrà un buon margine di manovra per convincere i vari giocatori nel mirino ad accettare il trasferimento in biancoceleste. Il direttore sportivo potrà offrire tanto, visto che sopo gli addii di Marchetti, de Vrij, Nani e Djordjevic il monte ingaggi si è ridotto da 60 a 46,8 milioni di euro e se come sembra dovesse partire anche Felipe Anderson ci sarebbe un altro milione e mezzo in più. Il tesoretto è pronto, adesso servono i primi acquisti.A riportarlo è Il Messaggero.