Lazio, Tare e la Champions: "Ho fretta di raggiungerla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista al Corriere dello Sport per Igli Tare, ds della Lazio. L'uomo mercato dei capitolini ha parlato delle ambizioni della compagine allenata da Simone Inzaghi in questa stagione: "Il nostro è un gruppo di lavoro fantastico, guidato da Lotito, sta facendo sforzi e sacrifici importanti. Negli ultimi 10 anni siamo cresciuti insieme tantissimo. Conta che in questi dieci anni per 4-5 volte siamo andati vicini alla Champions. Io in primis ho fretta di raggiungerla. Vorrebbe dire tanto per la società, per la squadra, per quello che vogliamo essere. Siamo a buon punto".