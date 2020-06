Lazio, Tare e la ripresa del campionato: "Abbiamo perso il vantaggio di non giocare le coppe"

vedi letture

"Come mi immagino la ripresa del campionato? In questo momento è un punto interrogativo, è difficile dare una risposta. Mi auguro di ripartire da dove abbiamo finito ma certamente ci saranno delle difficoltà". Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, parla così a Sky Sport soffermandosi anche sul tema del 30 giugno (termine ultimo di prestiti e contratti in scadenza): "Dal 24 giugno tutti hanno le stesse possibilità, le coppe non si sono più e abbiamo perso questo vantaggio. Conta tantissimo il gruppo, la mentalità e l'entusiasmo, tutte cose fondamentali. Dovremo giocare ogni tre giorni e dovremo essere bravi a far ruotare la squadra".

(Clicca qui per leggere l'intervista integrale a Igli Tare!)