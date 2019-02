Lazio, Tare: "Ecco perché ho scelto Romulo. Ci darà una grossa mano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato del neo acquisto Romulo in conferenza stampa: "Conosciamo tutti il mercato di gennaio. Nell'ultimo giorno siamo riusciti a fare questo acquisto, non avevamo una vera e propria necessità visto che la rosa è ampia ma dopo le problematiche avute con Marusic e con Patric abbiamo deciso di trovare un profilo esperto e che potesse integrarsi fin da subito in squadra. Le sue caratteristiche potranno esserci molto utili. Penso che Romulo sarà un giocatore che potrà aiutarci molto con le sue qualità e la sua determinazione".