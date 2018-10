Lazio, Tare: "Esonero Inzaghi? Invenzioni. Badelj soffre in panchina"

Tra i più convincenti ieri sera al Ferraris, Jorginho ha preso quasi tutte sufficienze piene al termine di Italia-Ucraina 1-1. L'unico 5.5 è di Tuttosport: "Non riesce a incidere come ci si aspetterebbe da lui, visto quanto propone al Chelsea". "Grazie a lui un'Italia più sarriana,...

Sunderland, rinnovo per Maya. L'attaccante piace a diversi club

Real Madrid, per il dopo Zidane era stato sondato anche Jurgen Klopp

Amichevoli, l'Albania di Panucci non va oltre lo 0-0 con la Giordania

Barcellona, Coutinho: "Siamo tranquilli anche se non vinciamo da 4 gare"

Pogba: "Ai leader non serve una fascia. Pallone d'Oro a un francese"

As sulla Spagna: "Esame d'inglese". Prima il Galles, poi l'Inghilterra

Barça, il dg Segura a Sport: "Non c'è nessun piano B per Valverde"

L'Equipe in prima pagina: "Il Monaco attende il suo salvatore"

Il Mundo Deportivo sul mercato del Barcellona: "Trattativa per De Ligt"

Stoccarda, la Bild disegna il ds come Pinocchio

Club Brugge, idea Stam per la panchina

Dortmund, sul wonder boy Sancho il Man.City ha il diritto di prelazione

Manchester City, pronto rinnovo e adeguamento del contratto per Sané

Krasnodar, Mamaev rischia di pagare al club 30 milioni per i danni arrecati

Real Madrid, scelto Eriksen per il dopo-Modric. Assalto in estate

Vasilyev: "Jardim ha fatto del Monaco un riferimento in Europa"

PSG-Barça, tensione: Al-Khelaifi vieta a un dirigente il viaggio in Catalogna

Nel corso dell'intervista rilasciata ai taccuini de La Repubblica , il direttore sportivo della Lazio Igli Tare s'è così espresso sull'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi : "E' sempre più maturo. E sa che nei momenti negativi puà contare sulla fiducia del suo staff, della squadra, della società. Ho sentito parlare di esonero e di rapporti ai minimi termini con il gruppo: invenzioni. Su Milan Badelj: "Lui è un capitano, un leader: in panchina soffre. Ma io gli avevo parlato, sapeva di non avere il posto assicurato e ha accettato la sfida".

