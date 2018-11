Lazio, Tare: "Fatta per il rinnovo. Luis Alberto? Proviamo tutti ad aiutarlo"

© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima del match contro l'Olympique Marsiglia, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Per la crescita della nostra squadra è molto importante fare una grande prestazione anche stasera, come a Marsiglia. Giocheremo contro un avversario pericoloso, che gioca a specchio. Questo vuol dire che ci temono e rispettano, ma dobbiamo essere bravi a vincere questa partita e guardare avanti con serenità al campionato".

Sul suo rinnovo: "Fino al 2022, siamo ai dettagli. E' fatta".

Oggi gioca Correa. "Non conosco un giocatore che vuole giocare entrando dalla partita. Ad inizio stagione le gerarchie sono state diverse. Tanti non lo considerano un gran giocatore, ma noi l'abbiamo preso per questo ruolo. Abbiamo tanti calciatori che giocano bene, cercano spazio, questo è un bene per noi. L'obiettivo primario è il campionato e la qualificazione in Champions League, senza però sottovalutare l'Europa League".

Recupererete Luis Alberto? "E' un peccato che giochi sottotono. Stiamo cercando tutti, dall'allenatore allo staff, di aiutarlo in questo momento no. Ha qualche piccolo problemino che non lo fa lavorare con serenità, ma quando Luis Alberto farà il Luis Alberto sarà come un acquisto per questa squadra".