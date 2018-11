Lazio, Tare fino al 2020. Ingaggio da quasi un milione a stagione

Dortmund, Favre: "Altético da 7-8 anni al top. Bayern? Non ci penso"

City, Sané: "Io allo United? Non succederà. Sono nella sponda giusta"

Liga, Espanyol secondo: 1-0 a un Athletic sempre più in crisi

Monaco, Henry: "Ci serve una vittoria per acquisire autostima"

Premier, l'Huddersfield vince 1-0 e lascia il Fulham in ultima posizione

Atl. Madrid, Simeone: "Il gioco? Non abbiamo fatto così male in 7 anni"

Thorgan Hazard su Eden: "Ha fatto bene a restare. Real in ricostruzione"

Brugge, Leko: "Meritiamo di più. Sono ottimista per il Monaco"

Liverpool, Klopp: "A Belgrado non è ultima chance. Poi PSG e Napoli"

Juve, Champions League: le combinazioni per la qualificazione agli ottavi

Napoli-PSG, Le Parisien sui transalpini: "Obbligo di non perdere"

La Nazione sull'esonero di Andreazzoli: "Altro ribaltone in panchina"

Marca e il progetto Superlega europea: "Non toccateci la Champions"

Benfica, traballa la panchina di Rui Vitoria. Record: "Jesus in attesa"

Real Madrid, Solari ne convoca 20. C'è Vinicius, in quattro sono out

Campionati in Europa: Austria, Salisburgo ha già fatto il vuoto

Campionati in Europa: Belgio, parità nello scontro al vertice

Football Leaks, i quotidiani inglesi sul City: "Under fire"

Tottenham, Pochettino dice 'no' a un'offerta monstre del Real Madrid

Campionati in Europa: Croazia, quarto successo di fila per la Dinamo

Campionati in Europa: Danimarca, al Copenaghen derby e primato

