Wesley Moraes Ferreira da Silva, o semplicemente Wesley, è ad un passo dalla Lazio, stando al Corriere dello Sport. Tare, che lo avrebbe preso volentieri già la scorsa estate, lo ha bloccato in in vista della prossima, anche se l'intesa col Bruges rimane da perfezionare. Dovrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro, ben di più rispetto a quanto il Bruges chiedeva l'anno scorso, ma Lotito stravede per il giocatore che peraltro considera la Lazio un punto d'arrivo.