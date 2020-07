Lazio, Tare: "Ho sempre saputo che avrei continuato nel calcio. L'esperienza mi aiuta"

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si è raccontato a Lazio Style 1900 Official Magazine del mese di luglio. Questo un breve estratto dell'intervista, che uscirà integrale nel 116° numero della rivista ufficiale: "Dopo la carriera da calciatore ero convinto che sarei rimasto in questo mondo, non sapevo se da dirigente o da allenatore. La mia vita sarebbe comunque rimasta legata al calcio. Questo sport è stato un punto di riferimento e, quando ero giocatore, la pensavo in maniera diversa rispetto agli altri. Ero interessato a ciò che avveniva al di fuori del campo, mi incuriosiva la gestione di una società e ciò mi ha aiutato molto nel corso della mia carriera. Quando ho intrapreso il percorso dirigenziale - confessa lo stesso Tare - pensavo di voler proporre me stesso. Avevo alle spalle un’esperienza importante, mi sono sempre detto che, se avessi svolto il ruolo da direttore sportivo, avrei continuato a ragionare con la testa da calciatore. Questo è stato molto d’aiuto, soprattutto nei momenti più difficili”.