© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto prima della sfida contro la Roma ai microfoni di DAZN: "Immobile si è allenato e stava bene, ma ha accusato un po' di problemi. Per non rischiarlo dall'inizio lo abbiamo lasciato in panchina, ma penso che troverà spazio nel secondo tempo".