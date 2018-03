Lazio, Tare: "In Europa League tutto può accadere, pensate al Braga"

Le sue parole a Sky

© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima della partita d'Europa League con la Dinamo Kiev, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non mi piace sentire la parola sfortuna, siamo in un momento positivo, perché la squadra c'è e ha fatto delle ottime partite con Juventus e Cagliari, poi oggi possiamo fare bene. E' la prima volta che giochiamo con questa formazione, c'è molta qualità davanti. Ma dovremo fare attenzione anche dietro, giochiamo contro una squadra solida che fa tanto pressing".

L'impostazione della partita sarà aggressiva o centrata sull'1-0? "Sarà molto aggressiva. Ciò che non abbiamo fatto nella prima partita l'abbiamo analizzato bene. Saremo aggressivi e stretti soprattutto nell'approccio".

Wenger non ha inserito la Lazio tra le favorite per l'Europa League. "Non mi fa nessun effetto, non cambia niente. L'importante è vincere stasera e poi guardare avanti. Ho visto in passato squadre come il Braga arrivare fino in fondo in Europa League, quindi tutto può accadere. Pensiamo a vincere, poi faremo ricredere Wenger".