Lazio, Tare: "Inter-De Vrij? A certi livelli le cose si fanno in altro modo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della lunga chiacchierata con Sportitalia, il ds della Lazio Igli Tare ha mandato anche una frecciatina all'Inter in merito all'affare De Vrij: "Il rapporto con le milanesi? Professionalmente è positivo, col Milan abbiamo un grande rapporto. Sia con Fassone che con Mirabelli, l'abbiamo dimostrato con l'affare Biglia. Con l'Inter non abbiamo ricevuto chiamate per de Vrij, l'abbiamo saputo tramite canali diversi. Questo fa parte del gioco, i rapporti però sono ottimi. Siete infastiditi del comportamento dell'Inter? A certi livelli, secondo me, le cose si fanno in altro modo".