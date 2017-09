Lazio, Tare: "Jordao e Neto seguiti a lungo. Nani ciliegina sulla torta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Impegnato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Nani, Bruno Jordao e Pedro Neto, il ds della Lazio Igli Tare ha difeso la bontà dell'arrivo dei due giovani portoghesi: "Sono state dette tante cose, tante speculazioni sui due giovani. Ma io da tempo parlavo col loro agente, erano seguiti da tanti club europei e ho cercato di portarli qui alla Lazio, per noi i giovani sono la priorità. Ci aiuteranno e faranno una carriera importante".

Su Nani.

"Presentiamo la ciliegina sulla torta. È un'operazione che è stata molto difficile per la tempistica, ma non ci ha trovati impreparati. Sapevamo che tante cose erano legate all'uscita di Keita e nel momento opportuno siamo stati bravi a cogliere questa occasione per poter portare a Roma un giocatore di grandissima esperienza e soprattutto un giocatore con una mentalità vincente. Sono convinto che sarà un punto di riferimento per tanti anni".