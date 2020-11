Lazio, Tare: "L'eventuale qualificazione non cambierà la nostra strategia di mercato a gennaio"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, alla vigilia della sfida contro lo Zenit. Ai microfoni di Sky ha dichiarato sul mercato di gennaio: "Non penso che l'esito della Champions cambierà il nostro mercato. Il problema sono le liste e noi per ogni ruolo abbiamo due giocatori, lasciando fuori lista due giocatori per abbondanza. Saremo attenti ma non c'è la necessità di intervenire, anche perché il mercato di gennaio è un mercato di riparazione".