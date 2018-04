Lazio, Tare: "L'unica medicina è la vittoria. Ce lo chiede la classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, ds della Lazio, ha così parlato ai microfoni di Premium Sport prima del derby contro la Roma: “L'unica medicina per riprendersi dopo un ko come quello di giovedì è fare risultato stasera. La classifica lo chiede. Il derby si vince con il cuore, ti carichi da solo. Vincere stasera è fondamentale. Milinkovic-Savic? Sta bene. Tornava dopo un mese e mezzo di infortunio ed uno del suo calibro ha bisogno di campo e minutaggio. Il nostro obiettivo è sempre stata l'Europa, ci siamo trovati più avanti e vogliamo rimanerci fino in fondo. Prima prendiamoci questo obiettivo che cerchiamo da anni, poi faremo anche programmi più ambiziosi”.