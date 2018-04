Lazio, Tare: "Massima concentrazione. Mercato? Vedremo alla fine"

Prima della sfida contro il Torino, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Serve un altro passo importante per l'obiettivo?

"Sì, non dobbiamo sottovalutare niente, la sconfitta di ieri dell'Inter può essere un vantaggio a livello psicologico ma abbiamo parlato a lungo con la squadra, ci deve essere massima concentrazione perché dobbiamo vincere qui a Torino, non sarà facile ma dobbiamo provarci".

Quando rinnoverà?

"Nemmeno mi passa dalla mente, stiamo ad un passo da un traguardo importante, al momento giusto ne parlerà con il presidente".

Luis Alberto accostato alle big, fa piacere?

"A me non fa piacere (ride, ndr). E' una battuta, onestamente non ho avuto nessun contatto, si è parlato anche su Milinkovic-Savic al Real Madrid ma non c'è stato alcun contatto".

113 milioni per Immobile e Milinkovic?

"Onestamente no, non leggo i giornali, non sento radio perché è un momento importante, massima concentrazione su quello che dobbiamo fare, poi a bocce ferme, vedremo al momento opportuno".

Sul mercato che verrà?

"La squadra è ottima, vedremo se ci sono situazioni dove ci possiamo migliorare, si valuta alla fine della stagione, ci sono punti interrogativi che a bocce ferme vanno chiariti".