Lazio, Tare: "Milinkovic? Dipende dalla volontà del giocatore, le cose si valutano a fine stagione"

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco la sua risposta su un'eventuale maxi offerta per Milinkovic-Savic: "La volontà del giocatore è fondamentale. Se il giocatore pensa che si sia chiuso un ciclo e vuole andare da un'altra parte non deve essere un problema. È rimasto cinque anni a Roma, c'è un legame forte con la città e la società. Quando c'è stata qualche tentazione, un po' per volontà nostra, un po' per la sua, non siamo mai andati fino in fondo. Le cose comunque vanno valutate a fine stagione".