Lazio, Tare: "Nessuna offerta del PSG per Milinkovic. Solo voci"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Le Parisien in merito alla presunta trattativa con il Paris Saint Germain per Sergej Milinkovic-Savic: "Non c'è niente da dire perché non c'è nessuna trattativa. Non ne so assolutamente nulla. Per quel che ci riguarda non abbiamo certo fretta di cederlo, sono tutte voci".

È arrivata un'offerta del PSG?

"No".