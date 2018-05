Lazio, Tare: "Nessuna offerta per Milinkovic-Savic. Immobile resta"

© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante l'evento Football Leader: "La delusione per aver mancato l'accesso alla Champions non è ancora stata smaltita, ci vuole qualche giorno in più. È stata una sconfitta inaspettata, la squadra meritava la Champions e purtroppo è andata così. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza per evitare di ripetere errori in futuro".

Sul mercato e le voci di una cessione di Milinkovic-Savic: "Sappiamo cosa fare e dove migliorare per mettere Inzaghi nelle condizioni giuste per fare ancora bene. La questione Milinkovic-Savic va avanti da 2 anni, merita grandi palcoscenici. Prezzo? Queste cose non si fanno con i se e con i ma, non abbiamo ricevuto nessuna proposta per il momento".

Su Immobile: "Ha detto che si trova bene a Roma e che la Lazio gli ha dato tanto. Per noi è un punto di riferimento importante, lo sa e rimarrà alla Lazio".