Lazio, Tare: "Nessuna rivincita, con l'Inter è tutta acqua passata"

© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima della gara con l'Inter ha parlato a Sky Sport: "Occasione di rivincita? E' tutta acqua passata. Si tratta di una gara di campionato come tutte le altre, una partita da sei punti. Vincendo stasera in casa possiamo scavalcare l'Inter e arrivare ad un punto dal Napoli, pensiamo soltanto a questo. Le problematiche avute in quest'avvio di campionato, come infortuni o giocatori fuori forma per via del Mondiale, hanno inciso in positivo, non in negativo. La classifica è positiva, siamo dove vorremmo essere a fine campionato. C'è tutto per far bene".