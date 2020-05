Lazio, Tare: "Noi i più motivati per vincere questo Scudetto. Stessa mentalità della Juve"

Nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sport, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato così del gap ridotto con la Juventus e del sogno Scudetto in questa stagione: "Per anni la Juve è stata una squadra che ci metteva in difficoltà, partivamo sempre sotto 1-0. Poi però la ruota è girata, abbiamo vinto la Supercoppa col gol di Murgia e da lì qualcosa è cambiato. I giocatori hanno capito che si può fare. Mi ha fatto molto piacere la vittoria in Supercoppa in Arabia Saudita, soprattutto per come l’hanno approcciata. I ragazzi erano sicuri di vincerla, questo fa capire che dal punto di vista mentale la squadra è al livello della Juve”.

Preoccupato di riprendere il campionato dopo l’interruzione nel miglior momento della Lazio?

“Se dovessimo partire domani, vedendo cosa abbiamo vissuto negli ultimi due mesi, penso che siamo la squadra più motivata per vincere questo Scudetto. Sarebbe un grande peccato veder sfumare questo obiettivo, c’è curiosità per vedere come la squadra si presenterà alla ripresa”.