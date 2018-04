Lazio, Tare: "Non andare in Champions non significa vendere i big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla così delle ambizioni della squadra con o senza Champions in una intervista pre-gara: "Non andare in Champions non significa vendere i nostri big. Raggiungere quell'obiettivo sarebbe comunque importante per la crescita sportiva ed economica. I conti non li faccio ora ma a fine stagione, sperando di festeggiare un grande risultato perché questa squadra ha abbattuto tanti record di questa società”.