Lazio, Tare: "Non parlo di mercato. Correa? Scelte dell'allenatore"

© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Apollon Limassol:

La Lazio crede in questo primo posto?

"Dobbiamo dare continuità, dobbiamo pensare anche ai sedicesimi. Dobbiamo essere consapevoli, anche per le condizioni meteo non sarà una partita facile. Giochiamo contro una squadra in grande forma. Grande rispetto, ma massima attenzione perché possiamo giocarci il primo posto contro l'Eintracht".

Oggi sarà un test anche in chiave mercato?

"Ti posso rispondere per quelli che sono qui oggi. Se qualcuno chiederà più spazio a gennaio prenderemo in considerazione tutte le ipotesi. Ma non è il momento di parlare di mercato in entrata".

Parliamo di Correa: vorrebbe vederlo in più in campo?

"Questa domanda devi farla al mister. Ovviamente è un grosso investimento, fino a questo momento ha rispettato le nostre aspettative. Non conosco nessun giocatore che vuole giocare partendo dalla panchina. Ma le scelte le deve fare l'allenatore".