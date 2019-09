Lazio, Tare: "Non siamo favoriti. Vavro, Jony e Anderson bei giocatori"

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima del derby contro la Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo favoriti perché il derby è una partita a sé. Siamo in un buon momento, abbiamo preso giocatori che si sono già inseriti, spero in una stagione positiva. Potrebbe essere che la Lazio arrivi meglio a questo match, ma ci sono altre motivazioni in partite così. Dobbiamo essere umili e mostrare la giusta rabbia, chi avrà più voglia di vincere vincerà".

Sul mercato: "Abbiamo preso cinque giocatori, quelli che si conoscono di più sono più valutati, ma con Vavro Jony e Anderson abbiamo preso bei giocatori. Cerco di acquistare sempre calciatori che fanno bene al gruppo, non vivo l'euforia degli altri. Sono d'accordo con Petrachi, il mercato andrebbe chiuso prima della prima giornata di campionato. Non va bene, ma dobbiamo portare pazienza e spero che le cose cambieranno presto in tutta l'Europa. In Inghilterra s'è chiuso a metà agosto, qui domani. Vivere due settimane con problemi di rosa, tra giocatori in entrata e in uscita, non è possibile. Mi auguro che cambi qualcosa".