Lazio, Tare: "Olimpico vuoto, mi aspettavo il dodicesimo uomo in campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, dirigente della Lazio, è intervenuto prima del match contro il Siviglia. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Penso che le probabilità di passare il turno siano 50% e 50%. Giochiamo in casa, siamo già stati protagonisti lo scorso anno e vogliamo esserlo anche in questa stagione".

Olimpico semi-deserto: cosa ne pensa? "Penso di aver visto una cosa molto brutta contro l'Eintracht visto che eravamo in minoranza. Stasera ho vissuto un'esperienza ancora più brutta. Roma è una piazza esigente, la loro presenza è fondamentale per questa squadra, che merita di più. Ringrazio tutti quelli che ci sono, ma mi sarei aspettato il dodicesimo uomo, ma non so se sarà così".

Che giocatori ti piacciono del Siviglia? "Mi tengo stretti quelli che ho alla Lazio. Jesus Navas, Ben Yedder Sarabia sono comunque giocatori imprevedibili e di qualità, bisogna fare maggiore attenzione. È una squadra che sa giocare in palcoscenici ancor più importanti. ma noi dobbiamo andare avanti passo dopo passo per crescere. Saranno fondamentali queste gare, dobbiamo affrontare questi avversari senza paura".

Immobile sarà in campo a Siviglia? "Ci poteva essere anche stasera, ma non volevamo rischiare. Domenica sarà presente".