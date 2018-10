© foto di Federico De Luca

In vista dell'estate, la Lazio è pronta a muoversi per acquistare un esterno destro della Lazio. Il giocatore preferito è Manuel Lazzari della SPAL, ma la valutazione è alta, soprattutto per i sondaggi dello Sporting Lisbona che potrebbe arrivare a investire 20 milioni per il giocatore di Semplici. L'alternativa potrebbe arrivare da Salisburgo, con Lainer, ex obiettivo del Napoli, che si muoverà dopo giugno e per il quale Tare si è già mosso con alcuni sondaggi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.