Lazio, Tare: "Più pressioni dopo la vittoria dell'Inter. Non siamo intrusi"

Il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato a Premium Sport prima di Fiorentina-Lazio: "Oggi è la tappa più importante. La vittoria dell'Inter ci dà più pressioni ma lo sappiamo, l'abbiamo preparata con serenità anche contro una squadra che viaggia da otto partite di fila. Non siamo intrusi nella zona Champions, ce la siamo meritata: forse lo eravamo per alcuni. Tifare per le italiane in Champions? Non ho sentito (ride, ndr). A volte non rispondere è come farlo. Che estate senza Champions? Il progetto continua, sarebbe importante arrivarci per la crescita a livello sportivo. Anche economico, non ci nascondiamo. Ma sul lato sportivo la squadra è cresciuta tantissimo da anni. Non faccio discorsi con i se e con i ma, voglio vedere tutto a fine stagione. Speriamo di poter festeggiare a bocce ferme un risultato in una stagione nella quale questa squadra ha battuto tanti record".