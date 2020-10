Lazio, Tare presenta i nuovi: "Hoedt condiviso con Inzaghi. Muriqi? Difficile acquistarlo"

vedi letture

Ha fatto gli onori di casa, il diesse della Lazio Igli Tare. Che ha preso parola nella sala stampa di Formello prima delle conferenze dei due nuovi acquisti, Muriqi e Hoedt, che si sono presentati al mondo biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni:

Su Hoedt:

"Non è un nome nuovo per noi e la nostra gente. Da come nasce la scelta? È stata una decisione condivisa con il mister. Cercavamo un difensore centrale che conoscesse la lingua italiana e il nostro modo di giocare. Su varie opzione che abbiamo avuto, abbiamo optato per Hoedt anche dopo aver parlato direttamente con lui. Siamo contenti e felici. So che ci sono stati tanti punti interrogativi su di lui, ma sono convinto che sarà un grande acquisto".

Su Muriqi:

"Non mi nascondo, è un piacere essere qui per presentare Muriqi. La trattativa per prenderlo è stata molto faticosa e lunga, ma siamo contenti di averlo portato alla Lazio. Si aggiunge a un reparto molto forte, visto che ci sono già Immobile, Correa e Caicedo, ma lui lo completerà. Quest'anno affronteremo tre competizioni faticose, sarà importante".