© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio, scrive il 'Corriere dello Sport', ha praticamente definito l'ingaggio di Bobby Adekanye, calciatore classe '99 che milita nella squadra riserve del Liverpool e ha un contratto in scadenza a giugno. Igli Tare è pronto a volare in Inghilterra per definire gli ultimi dettagli e chiudere l'accordo: il ds biancoceleste è pronto a offrirgli un quinquennale.