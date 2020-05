Lazio, Tare punta dritto su Luis Suarez: dovrà trattare col Watford di Pozzo

La Lazio ha deciso di stringere intorno al nome di Luis Suarez le mosse per l'attacco del futuro. Il colombiano 22enne di proprietà del Watford, è esploso in questa stagione in Segunda Division in Spagna con la maglia del Real Saragozza, segnando 17 reti in 29 presenze. Un record personale che ha attirato Igli Tare pronto a parlare con i suoi agenti, gli stessi di Luis Alberto, di un approdo a Formello. Il costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro, con il club inglese di proprietà della famiglia Pozzo che è pronto a trattare l'addio del giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.