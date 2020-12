Lazio, Tare: "Qualificazione? Se giochiamo come all'andata possiamo vincere"

Borussia Dortmund e Lazio si giocano la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. A parlare a pochi minuti dall'inizio del match è Igli Tare, direttores protivo biancoceleste che nella sua carriera da giocatore ha calcato i campi tedeschi per nove anni. "Ritorno sempre con piacere in Germania perchè sono stati 9 anni importanti e che mi hanno aiutato anche nella mia esperienza in Italia" le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

L'assenza di Haaland?

E' il centravanti più forte in Europa e lo sarà per i prossimi 10 anni, Il fatto che stasera non ci sarà è un vantaggio. Vogliamo vincere e dobbiamo sfruttare la sua assenza per conquistare il primo posto nel girone. Se riusciamo a ripetere la gara di Roma abbiamo una grande possibilità di vincere. Ma sappiamo anche che il Borussia Dortmund è molto aggressivo e sarà un grande spettacolo.

La questione Peruzzi è rientrata?

In verità non è mai andato via. Ci sono state delle discussioni normali. Anche io ho discusso con il presidente, ma purtroppo a Roma le cose vengono sempre ingrandite. E' un tassello importante per noi, la sua esperienza è fondamentale e siamo contenti che questa storia si sia chiusa per guardare avanti.