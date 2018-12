© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla così in esclusiva ai microfoni di Sky dei suoi inizi e della scelta di Lotito di metterlo a capo della direzione sportiva del club: "Lotito è stato pazzo in quel momento, solo un pazzo poteva farlo, ha visto cose che neanche io avevo visto. Io volevo continuare a giocare, avevo l'accordo per farlo e invece mi sono trovato a fare il direttore sportivo. Le trattative? All'inizio del mio percorso, il presidente mi consigliava ed eravamo sempre insieme, poi anno dopo anno mi ha lasciato campo libero".