Lazio, Tare: "Rigore netto su Milinkovic, persi punti come l'anno scorso"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Milan, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "La posizione della Lazio sulle decisioni di Rocchi? Le abbiamo viste tutti, due rigori in 30 secondi sul primo si vedeva da lontano che non c'era, il secondo discutibile ma può starci ma poi l'episodio su Milinkovic-Savic secondo noi è nettamente rigore perché c'è un contatto sulla palla e sul giocatore. E' un rigore netto. La Lazio ha perso l'anno scorso la Champions per un punto, un episodio clamoroso c'è stato nella sconfitta qui a Milano con fallo di mano di Cutrone e dopo 30 minuti è stato fatto vedere dalla VAR. E' impossibile non pensare ad altre cose, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo essere ancora più forti perché c'è un finale di stagione importante per noi. Lazio in calo? Sono d'accordo, abbiamo perso occasioni importanti contro la SPAL e il Sassuolo in casa ma non vogliamo fare le vittime, non siamo una squadra che lo meritiamo. Quando Rodriguez sfiora la palla prende in pieno Milinkovic, c'è tanta rabbia da parte nostra, speravamo che la gara fosse decisa dalla due squadre ma è stata decisa dagli episodi. Penso che Rocchi sia il miglior arbitro italiano, mi ha sorpreso che le decisioni sul primo rigore sono state molte veloci, la sua posizione era buona e si poteva vedere che non c'era. Almeno su Milinkovic si poteva andare a rivedere, la Lazio subisce spesso questi problemi col VAR, nel prendiamo atto, analizzeremo questa sconfitta a menta fredda ma quando c'è tanto in palio in una gara come questa ci poteva essere un occhio di riguardo ma andiamo avanti".