© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, si sofferma ai microfoni di Rai Sport prima dell'inizio della sfida con l'Inter, commentando anche gli ultimi movimenti di mercato della società biancoceleste: "E’ arrivato Romulo, questo innesto non era previsto ma negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto gli infortuni di Patric e Marusic che non ci hanno dato la certezza di proseguire con tranquillità questo finale di stagione. Per questo abbiamo deciso di inserire un giocatore che possa darci una mano. Penso di aver fatto una scelta giusta, Romulo conosce bene il campionato italiano e si inserirà facilmente qui alla Lazio".