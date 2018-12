© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Sky Sport, tornando anche alla trattativa che ha portato Sergej Milinkovic-Savic in biancoceleste, nonostante fosse andato a parlare di persona con la Fiorentina: "In quei minuti ero sicuro che Milinkovic non sarebbe andato alla Fiorentina ma sarebbe venuto alla Lazio. La sera prima mi aveva chiamato e mi aveva detto che avrebbe scelto noi, dicendomi di stare tranquillo. Gli sarò sempre grato, ci sono pochi giocatori che fanno una cosa del genere".